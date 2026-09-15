“埼玉2強”の正捕手がプロ志望届提出！ 最後の夏は全7試合安打＆打率.500











「2026年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が10月22日に開催される。15日、プロ志望届の提出者が公示され、浦和学院の内藤蒼捕手が志望届を提出した。



内藤は強肩強打を武器とするプロ注目の捕手。恵まれた体格から力強い打球を放ち、二塁送球1.9秒台を記録する強肩も持ち味とする。



2年夏まではベンチ外だったものの、同年秋から急速に台頭。名門・浦和学院の「4番・捕手」を任されるまでに成長した。



昨秋の公式戦では打率.476、1本塁打、10打点を記録。今春も打率.419、1本塁打、10打点と高い打撃成績を残し、ドラフト候補として評価を高めた。



今夏の埼玉大会でも「4番・捕手」を中心に出場し、打線をけん引。秀明英光との準々決勝では3安打を放ち、本塁打も記録した。



チームは決勝まで勝ち進み、花咲徳栄と甲子園出場をかけて激突したが、あと一歩及ばず準優勝に終わった。



それでも内藤は全7試合で安打を記録し、22打数11安打、打率.500、1本塁打、9打点と圧巻の成績を残した。



昨秋から今夏までの公式戦通算でも74打数34安打、打率.459、3本塁打、29打点。全国屈指の激戦区で安定して高い打撃力を示した。



高校最後の夏は甲子園出場こそ叶わなかったものの、強打と強肩を兼ね備える希少な捕手として存在感を示した内藤。



高校球界屈指の強打の捕手が、今秋のドラフト会議でどの球団から指名を受けるのか注目が集まる。















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