









中日ドラゴンズのカイル・マラーが9月14日の阪神タイガース戦で、投打にわたる鮮烈な活躍を見せた。甲子園で106球を投げ、9回4安打、7奪三振、1四球で完封。打席では本塁打と二塁打で4打点を挙げ、6－0で勝利したチームを牽引した。







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『NPB+』によると、今季マラーは41打席に立ち、平均打球速度154.9キロ、ハードヒット率58.3%、平均スイング速度117.6キロ。もちろんサンプル数が少ない前提ではあるが、同僚の大砲ミゲル・サノーの平均打球速度149.2キロ、ハードヒット率48.5%、平均スイング速度117.6キロと比べても遜色ない数字である。



この日は、2点リードの5回に2ランを放ち、9回にも2点適時二塁打。試合中盤にリードを広げ、最終回には勝利を引き寄せる追加点。来日初完封を達成した日に、二度にわたって自らを効果的に援護したのである。もっとも、先制点（かつ決勝点）は細川成也の2ランによるものだったが、6得点のうち4点を自身のバットで叩き出したのは見事というほかない。





かつて今回のマラーに近い内容を残したのが、巨人時代の桑田真澄だ。1987年7月8日、札幌・円山球場で行われた広島戦。19歳の桑田はプロ初完封を飾る一方、プロ初本塁打を含む3安打4打点を記録。巨人が挙げた4点は、すべて桑田の打点だった。マラーと同じ「初完封の試合で、本塁打を含む4打点」というだけでなく、攻撃でも全得点の打点を担っていた。

















球史をさらにさかのぼると、投打の両方でさらに驚くべき記録を残した投手もいる。1967年10月10日の広島戦に先発した巨人・堀内恒夫だ。堀内はこの試合でノーヒットノーランを達成。打席では3打席連続本塁打を放ち、4安打5打点を記録した。相手には1本の安打も許さず、自分は3本の本塁打を打つ。一試合において圧倒的な投打を両立させた実例で、半世紀以上を経てもなお、異彩を放つ記録である。





そして、こうした光景は今後、さらに目にする機会が減ると考えられる。セ・リーグは2027年シーズンからの指名打者制導入を正式に決定している。2026年は、その移行前の最後のシーズンにあたる。



DH制の下では通常、投手の代わりに指名打者が打席に立つ。今回のように先発投手に打順が回り、その打席で長打を重ねる機会そのものが少なくなる。相手を抑えながら、自らのバットで勝利を近づける。この日のマラーは、制度移行を控えたシーズンに、投手も打線の一員として戦う野球の面白さを思い出させるような活躍だった。



※成績・データは9月14日終了時点。



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