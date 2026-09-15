







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



15日のプロ野球公示で、横浜DeNAベイスターズは宮下朝陽選手を一軍登録から抹消した。



宮下は2025年ドラフト3位で東洋大からDeNAに入団したプロ1年目内野手。



北海高から東洋大へ進み、右投右打の内野手としてプロ入り。ルーキーイヤーの今季は一軍で出場機会をつかみ、内野陣の競争の中で経験を積んでいた。



今季はここまで71試合に出場し、打率.258、8本塁打、26打点をマーク。長打率.411と、ルーキーながら一軍で長打力を示す場面もあった。



一方、今季のファームでは42試合に出場し、打率.288、1本塁打、17打点を記録。二塁打10本、三塁打2本を放ち、出塁率.331、長打率.397と二軍でも一定の結果を残している。



抹消の理由は分かっていないが、14日の読売ジャイアンツ戦ではヘッドスライディングする気迫のプレーを見せていた。



ドラフト3位ルーキーとして存在感を示していただけに、一刻も早く復帰し再び一軍の内野争いに戻ってきたいところだ。

















【関連記事】















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】