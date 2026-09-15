







埼玉西武ライオンズ 最新情報



埼玉西武ライオンズの石井一成が15日、ナゴヤ球場で行われた中日ドラゴンズとのファーム公式戦に「5番・二塁」で先発出場。3回の第2打席で、ファーム今季2号となる3ラン本塁打を放った。







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西武が若林楽人の2点適時打で先制した3回表。なおも二死一、二塁の場面で打席に入った石井は、中日先発の松葉貴大と相対した。



1ボールからの2球目、インハイに来た144キロのストレートを振り抜くと、打球は右翼スタンドへ。リードを5－0に広げる3ランとなり、試合の流れを大きく引き寄せた。



石井は初回の第1打席でも中前安打を放っており、この一発でマルチ安打を記録。5回の第3打席は遊邪飛、8回の第4打席では四球を選び、この日は3打数2安打1本塁打3打点、1四球の活躍を見せた。



石井は、昨オフに国内FA権を行使し、日本ハムから西武へ移籍。加入一年目の今季はここまで一軍で67試合に出場し、打率.225、6本塁打、18打点を記録している。



8月20日に体調不良のため出場選手登録を抹消され、9月5日のオイシックス戦で実戦に復帰。同日の試合では2打数無安打だったが、復帰後6試合目で初めての本塁打を放ち、一軍再昇格へ向けて状態の良さを示した。



西武は3回に5点を奪うと、5回には仲三優太の20号2ランで加点。石井の3ランを含む10安打で8得点を挙げ、中日に8－4で勝利した。

































【動画】上昇の兆し、石井一成のファーム第2号3ラン

DAZNベースボールのXより













1軍復帰へ



石井一成 本日マルチ安打！

ファーム第2号スリーラン！



⚾中日×西武（ファーム）

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【了】