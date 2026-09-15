







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間15日、リリーフ右腕のエドガルド・エンリケス投手が腰の違和感により負傷者リスト（IL）に入った。この離脱により、今後の試合で守護神を固定することは極めて厳しくなったかもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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今季のエンリケスは離脱前時点で61登板、4勝1敗11ホールド2セーブ、防御率2.85といった数字をマーク。ポストシーズンでの守護神起用も有力視されていた中、本人、チームの双方にとって痛すぎる離脱となってしまった。



同メディアは「投手がILに入る場合の最低期間は15日間のため、彼のレギュラーシーズンはこれで終了となる。とはいえ、プレーオフで復帰する可能性はまだ残されており、健康な状態で戻ることができれば、ワールドシリーズ（WS）3連覇への挑戦において重要な戦力となる可能性がある」と言及。



続けて、「最も直接的な影響としては、少なくともレギュラーシーズンの残り期間は、複数の投手をクローザーとして起用する方針が続きそうだ。タナー・スコット投手は今後もセーブ機会で起用される可能性が高く、アレックス・ベシア投手のようなリリーフにもその機会が与えられるだろう。しかし、シーズン開幕時のエドウィン・ディアス投手のような絶対的な存在はいないことが確かだ」と記している。











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