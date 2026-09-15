14日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した辻発彦氏と佐伯貴弘氏が、広島・大瀬良大地について言及した。

大瀬良は長年先発を務めていたが、昇格前にファームでリリーフで投げ、再昇格後は7試合全てリリーフ登板。9月12日のDeNA戦から3連投中で、14日のヤクルト戦では0回2/3を無失点に抑えた。

番組MCを務めた野村弘樹氏が「辻さん監督経験がありますけど、こういう選手にセットアッパーに行ってくれというのはチーム事情があるとはいえ、難しいと思うんですよ」と振ると、辻氏は「そうですね、だからベテランには難しいですよ、投手に限らず」と返答。

すかさず、野村氏が「気を遣うところはあります？」と質問すると、辻氏は「あります」と回答した。

佐伯氏は「3連投は今だったらすごいと言われるのがある。当たり前のようにやってくれる姿をカープの他のピッチャーが見てどう感じるか。35歳という年齢でこれだけ魂の込めたピッチングをする。ベンチに戻って野手に向かって一言言うんですよ。これはかっこいいんですよね」と労い、野村氏は「大瀬良の人間性がマウンドでも出ていますよね。素晴らしいです」と絶賛した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』