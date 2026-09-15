







東京ヤクルトスワローズ 最新情報



15日のプロ野球公示で、東京ヤクルトスワローズは宮本丈選手を一軍登録から抹消した。



宮本は2017年ドラフト6位で奈良学園大からヤクルトに入団したプロ9年目内野手。



2020年には94試合に出場し、打率.274、2本塁打、12打点をマーク。その後も内野複数ポジションをこなせる器用さと左の打撃を武器に、一軍で役割を担ってきた。



昨季は80試合に出場し、打率.258、0本塁打、9打点を記録。レギュラー定着には至らなかったものの、代打や途中出場を含め、チーム事情に応じて起用される存在となっていた。



今季はここまで49試合に出場し、打率.292、1本塁打、8打点をマーク。代打の切り札として勝負どころで一定の結果を残していた。



しかし、14日の広島東洋カープ戦でアクシデントに見舞われた。9回に代打で登場し、一ゴロを放った際の走塁で足を痛めたとみられ、翌15日の公示で登録抹消となった。



クライマックスシリーズ進出へ3位DeNAを追う終盤戦、一刻も早く一軍に戻り、勝負どころで存在感を示せるかが注目される。



































【動画】ここ一番で頼りになる…宮本丈のタイムリー

DAZNベースボールの公式Xより













ここ一番で頼りになる



宮本丈 同点タイムリー

ベース上で拳を突き上げる



⚾️ヤクルト×DeNA

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】