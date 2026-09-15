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トロント・ブルージェイズの岡本和真が14日（日本時間15日）、本拠地ロジャーズ・センターで行われたデトロイト・タイガース戦に「6番・三塁」で先発出場。7回の第4打席で、2試合連発となる今季33号の逆転3ラン本塁打を放った。



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ブルージェイズが2－4と2点を追う7回裏。二死一、二塁という場面で右打席に入った岡本は、タイガースの4番手右腕カイル・フィネガンと相対した。



2ストライクと追い込まれた後、3球目をファウルにして迎えた4球目。高めに浮いた95マイル（152.8キロ）のフォーシームを振り抜くと、打球は左翼スタンドの2階席へ飛び込んだ。



岡本の今季33号3ランでブルージェイズは5－4と逆転。前日のボルティモア・オリオールズ戦に続く2試合連発で、直近7試合では5本目の本塁打となった。



岡本は、鈴木誠也が2025年に記録した32本塁打を抜き、日本人右打者によるシーズン最多本塁打記録を更新。日本人選手のシーズン本塁打数では、大谷翔平が記録した55本、54本、46本、44本、34本に次ぐ、日本人選手のシーズン本塁打記録で歴代6位に浮上した。



また今季の日本人選手では、村上宗隆の31本、大谷の30本を上回って単独トップ。本塁打数はア・リーグでも5位につけ、すでにブルージェイズの新人最多本塁打と新人最多打点の球団記録も更新している。



岡本はこの試合で4打数1安打1本塁打3打点。試合終了時点で今季145試合に出場し、打率.236、33本塁打、88打点、OPS.779を記録している。



ブルージェイズは岡本の一発で一時逆転したものの、8回に同点とされると、9回には守備の乱れから決勝点を献上。5－6で敗れ、連勝は2で止まった。今季成績は75勝76敗でア・リーグ東地区4位。最終ワイルドカード枠のガーディアンズまでは1ゲーム差となっている。

































【動画】本塁打数ア・リーグ5位、岡本の2戦連発33号がこちら

MLBJapanの公式Xより













【2試合連発】 今季第33号！

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【了】