







東京ヤクルトスワローズ 最新情報



東京ヤクルトスワローズの長岡秀樹が14日、神宮球場で行われた広島東洋カープ戦に「1番・遊撃」で先発出場。三遊間の深い位置で打球を処理し、強肩でアウトを奪うファインプレーを披露した。







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ヤクルトが0－2と2点を追う展開で迎えた3回表の守備。先頭の菊池涼介が放った打球は、三遊間の深い位置へ転がった。



遊撃手の長岡は素早く反応すると、落ち着いて逆シングルで捕球。深い位置から体勢を整え、一塁へノーバウンドで送球した。



送球が一塁オスナのミットに収まり、菊池は遊ゴロでアウト。長岡が難しい打球を確実に処理し、先頭打者の出塁を許さなかった。



長岡は2022年に遊撃手部門でゴールデン・グラブ賞を受賞。2024年にはリーグ最多の163安打を放ち、最多安打のタイトルとベストナインを獲得するなど、攻守でヤクルトを支える中心選手だ。



この試合でも好守以外に、7回の第4打席で一塁への内野安打を放つなど4打数1安打。試合終了時点で今季113試合に出場し、打率.253、8本塁打、38打点を記録している。



ヤクルトは初回、坂倉将吾と佐々木泰の適時打で2点を先行されると、7回にはエレフリス・モンテロの12号ソロで追加点を許した。



打線は7安打を放ったものの得点を奪えず、0－3で敗れた。



ヤクルトは今季17度目の完封負けを喫し、連勝は2でストップ。試合終了時点で56勝70敗2分の4位となり、首位・阪神とのゲーム差は13.5のままとなった。



























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DAZNベースボールの公式Xより













こんなにも深いところから



飛びついてから慌てず

長岡秀樹 ノーバウンドスロー



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【了】