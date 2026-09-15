









トロント・ブルージェイズの岡本和真が現地時間9月14日（日本時間15日）のタイガース戦で、今季33号本塁打を放った。前日の32号で並んだ鈴木誠也の記録を上回り、日本人右打者のMLBシーズン最多本塁打を更新。日本人選手のメジャー1年目の最多記録も伸ばした。



では、打席の左右やメジャーでの経験年数を問わず、日本人選手の歴代シーズン記録に並べると、33本はどこに位置するのだろうか。全体、新人、右打者の3つのランキングから、岡本の数字が持つ意味を見ていく。



※記録は米国時間2026年9月14日終了時点。MLBのレギュラーシーズンのみを対象とし、同じ選手の別シーズンもそれぞれ数える。「新人」はメジャー1年目として集計した。表中の※はシーズン途中の成績。





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歴代6位に浮上。33本を上回るのは大谷の5シーズン





岡本の33本は、日本人選手のシーズン本塁打で歴代単独6位に当たる。



上位には、2025年の55本、2024年の54本、2021年の46本、2023年の44本、2022年の34本が並ぶ。これらは、すべて大谷翔平が記録したものだ。岡本はメジャー1年目にして、シーズン本塁打数で大谷に次ぐ選手となった。















順位

選手

年

所属球団

本塁打









1

大谷翔平

2025

ドジャース

55





2

大谷翔平

2024

ドジャース

54





3

大谷翔平

2021

エンゼルス

46





4

大谷翔平

2023

エンゼルス

44





5

大谷翔平

2022

エンゼルス

34







6

岡本和真

2026※

ブルージェイズ

33







7

鈴木誠也

2025

カブス

32





8

松井秀喜

2004

ヤンキース

31





8

村上宗隆

2026※

ホワイトソックス

31





10

大谷翔平

2026※

ドジャース

30











※2026年は日本時間9月15日時点











日本人打者の長打力を語るうえで、松井秀喜が2004年に放った31本は大きな節目だった。2025年には鈴木が32本に到達。そして今季、岡本が33本まで積み上げ、両者の自己最多を超えた。



次に並ぶのは、大谷が2022年に記録した34本。あと1本で歴代5位タイ、あと2本の35本に届けば単独5位となる。“聖域”と化していたトップ5に食い込む可能性が出てきた。

















新人最多は33本。岡本と村上がそろって30本の大台へ





メジャー1年目に限ると、今季の岡本と村上宗隆がランキングの1、2位を占める。



2025年までの最多は、大谷が2018年に記録した22本だった。その下には城島健司の18本、松井の16本が続いていたが、今季は岡本と村上がそろって30本に到達。日本人選手がメジャー1年目に30本塁打を放ったのは、今季が初めてだ。















順位

選手

年

所属球団

本塁打









1

岡本和真

2026※

ブルージェイズ

33





2

村上宗隆

2026※

ホワイトソックス

31





3

大谷翔平

2018

エンゼルス

22





4

城島健司

2006

マリナーズ

18





5

松井秀喜

2003

ヤンキース

16











※2026年は日本時間9月15日時点









岡本は従来の最多記録を11本、村上も9本上回っている。すでに日本で実績を積んだ打者ではあるが、メジャー移籍後、最初のシーズンからこれだけ本塁打を重ねた例はなかった。



ただし、今季はまだ終わっていない。岡本と村上の差は2本。日本人選手のメジャー1年目最多記録を、最終的にどちらが何本で残すのかも注目される。

















右打者では鈴木誠也を超えて単独トップ





右打者に絞ると、岡本の33本は歴代単独1位となる。



それまでの最多は、鈴木が2025年に記録した32本。鈴木は2023年に20本、2024年に21本を放ち、2025年には初めて30本の大台を超えた。今季も24本を記録しており、日本人右打者のシーズン上位5記録のうち、4つを鈴木が占めている。大谷だけではない、鈴木が積み重ねてきた数字の大きさも改めて感じさせられる。













順位

選手

年

所属球団

本塁打









1

岡本和真

2026※

ブルージェイズ

33





2

鈴木誠也

2025

カブス

32





3

鈴木誠也

2026※

カブス

24





4

鈴木誠也

2024

カブス

21





5

鈴木誠也

2023

カブス

20











※2026年は日本時間9月15日時点











その鈴木が押し上げてきた最多記録を、岡本がメジャー1年目で更新した。日本人全体では歴代6位、新人では1位、右打者でも1位。同じ33本でも、比較する範囲によって、その記録の意味は変わる。



殊にシーズン本塁打数において、日本人選手で岡本より上にいる選手は、現時点では大谷だけだ。残り試合でどこまで数字を伸ばし、大谷が占める歴代上位に食い込んでいくのか。岡本の一打には、日本人打者の記録をさらに塗り替える期待がかかる。























【動画】岡本和真、日本人右打者の最多更新の33号逆転3ラン！

MLBJapanの公式Xより

















【2試合連発】 今季第33号！

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本塁打数は現在日本人トップ、ア・リーグ5位です！！



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【了】