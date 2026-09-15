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横浜DeNAベイスターズの古市尊が14日、横浜スタジアムで行われた読売ジャイアンツ戦で、サヨナラ勝ちを呼び込む犠打を決めた。



3－3で迎えた延長12回裏。DeNAは先頭の代打・松尾汐恩が、巨人のライデル・マルティネスから右中間への二塁打を放って出塁。



続く林琢真が申告敬遠となり、無死一、二塁となって打席に入った古市は犠打の構え。マルティネスが投じた初球、インハイのストレートを三塁側へ転がした。



打球を処理したマルティネスは、一度三塁を確認し、その後一塁へ送球したもののボールは高くそれた。その間に二塁走者の松尾が一気に生還。古市の犠打が相手の守備の乱れを誘い、DeNAが4－3で劇的なサヨナラ勝ちを収めた。なお記録は投犠打失で、古市に打点はつかなかった。



この試合、古市は8回裏に左安打で出塁した戸柱恭孝の代走として途中出場。そのまま9回表からマスクをかぶった。9回裏の第1打席は空振り三振に倒れたものの、延長12回の第2打席で勝利につながるプレーを生み出した。



古市は2021年育成ドラフト1位で四国アイランドリーグplusの徳島インディゴソックスから西武に入団。2025年オフ、FA権を行使してDeNAから西武へ移籍した桑原将志の人的補償として、DeNAに加入した。



強肩と正確な二塁送球に定評がある右投げ右打ちの捕手で、この試合終了時点では今季17試合に出場。打率.270、1本塁打、1打点を記録している。



DeNAは牧秀悟の25号ソロと林琢真の2号ソロで2点を先行。その後、巨人に逆転を許したものの、7回に佐野恵太の二ゴロの間に同点とし、延長戦へ持ち込んだ。



この勝利で今季2度目の6連勝を飾り、63勝63敗3分けとして、5月以来となる勝率5割復帰を果たした。































【動画】まさかの幕切れ…古市尊のバントがサヨナラ呼ぶ

DAZNベースボールの公式Xより













まさかの幕切れ



古市尊のバントがサヨナラを呼んだ

相手の送球エラーの間に松尾汐恩が生還



⚾️DeNA×巨人

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【了】