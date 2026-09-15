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読売ジャイアンツの増田陸が14日、横浜スタジアムで行われた横浜DeNAベイスターズ戦に「8番・一塁」で先発出場。6回の第3打席で、今季5号となるソロ本塁打を放った。







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巨人が大城卓三の10号2ランで2－2の同点に追いついた直後の6回。先頭打者として右打席に入った増田は、この回から登板したDeNA2番手・吉野光樹と相対した。



吉野が投じた初球、146キロのストレートを振り抜くと、打球は勢いよく左翼席へ。今季5号のソロ本塁打となり、巨人が3－2とこの試合で初めてリードを奪った。



増田は2回の第1打席で申告敬遠。4回の第2打席では左安打を放っており、2打席連続安打となる一発。この試合は4打数2安打1本塁打1打点、1四球を記録した。



増田は、2018年ドラフト2位で明秀日立高から巨人に入団。思い切りの良いスイングで長打を飛ばす、右投げ右打ちの内野手だ。この試合終了時点で今季53試合に出場し、打率.245、5本塁打、15打点を記録している。



巨人は牧秀悟と林琢真の本塁打で2点を先行されたものの、5回に大城の2ランで同点。続く6回に増田の一発で3－2と勝ち越した。



しかし7回に、佐野恵太の二ゴロの間に同点とされると、延長12回には古市尊の犠打を処理したライデル・マルティネスが一塁へ悪送球。巨人は3－4でサヨナラ負けを喫した。





























【動画】初球を豪快スイング、増田陸の5号勝ち越し弾



DAZNベースボールのXより





ついに前に出た



尻尾を掴み、引き摺り下ろすか──

増田陸が勝ち越しホームラン！



⚾️DeNA×巨人

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【了】