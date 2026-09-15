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読売ジャイアンツの浦田俊輔が14日、横浜スタジアムで行われた横浜DeNAベイスターズ戦に「1番・二塁」で先発出場。4回の守備で、満塁のピンチを救うファインプレーを披露した。







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巨人が0－2と2点を追う4回裏。この回から代わった2番手の代木大和は、一死から戸柱恭孝に右安打を許す。



続く平良拳太郎の犠打を処理したものの、一塁への送球がそれて一死一、二塁。さらに度会隆輝へ四球を与え、満塁のピンチを迎えた。



ここで打席に入った蝦名達夫が、一、二塁間へ鋭いライナーを放つ。



抜ければ追加点につながりかねない当たりだったが、二塁手の浦田が素早く反応。痛烈な打球をジャンピングキャッチし、見事アウトにした。



絶体絶命の場面で貴重な2つ目のアウトを奪うファインプレー。浦田の好守に救われた代木は、続く牧秀悟を空振り三振に仕留め、無失点でピンチを切り抜けた。



浦田は2024年ドラフト2位で九州産業大学から巨人に入団した右投げ左打ちの内野手。プロ2年目の今季はリードオフマンとして出場を重ねている。



この試合では延長11回に中前安打を放つと、二盗にも成功。試合終了時点で118試合に出場し、打率.271、27打点、リーグトップの36盗塁を記録している。



試合はDeNAが牧秀悟と林琢真の本塁打で2点を先行。しかし巨人は5回、大城卓三の10号2ランで同点に追いつくと、6回には増田陸の5号ソロで勝ち越した。



しかし7回に佐野恵太の二ゴロの間に3－3の同点とされると、延長12回には古市尊の犠打を処理したライデル・マルティネスが一塁へ悪送球。3－4でサヨナラ負けを喫した。





























【動画】抜ければ試合が決まりかねない場面、浦田俊輔が好守で救う



DAZNベースボールのXより





守備が救った



抜ければ試合が決まりかねない場面

浦田俊輔がファインプレー



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【了】