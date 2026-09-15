







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースのエリク・ラウアー投手は、15日間の負傷者リスト（IL）から60日間のILへ移行し、今季中の復帰が不可能となった。これにより、ポストシーズンで登板する資格も失い、今季を終えることになった。米メディア『トゥルー・ブルー・LA』のエリック・ステフェン記者が言及した。



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ドジャースは有望株のホセ・デポーラ外野手を昇格させ、大谷翔平選手を15日間のILに入れた。それに伴い、40人枠を空けるためにラウアーを60日間のILへ移した。



ラウアーは左肘の炎症によって9月はじめから15日間のILに入っていた。その前日のセントルイス・カージナルス戦では3回を投じて失点7と、ドジャース加入後では最も厳しい内容の登板となっていた。



31歳の左腕はトロント・ブルージェイズから移籍後、最初の9試合の登板すべてでチームが勝利。その間は1試合で4点以上を失うことがなく、先発と救援の両方で安定した役割を果たしていた。



貴重な戦力の今季終了について、ステフェン氏は「60日間のILへの移行は、ラウアーがポストシーズンで登板できなくなることを意味する。彼の2026年のシーズンは終了した」と言及した。



ラウアーは、大谷の負傷によって生じた先発ローテーションの穴を埋める存在として実力を発揮していた。今回の今季絶望を受け、ドジャースはポストシーズンに向けて投手陣の再編や、より緻密な継投策（投手運用）を迫られることになりそうだ。











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