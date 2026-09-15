







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは、エドガルド・エンリケス投手を腰の違和感によって15日間の負傷者リスト（IL）に入れた。救援陣が安定感を欠く中で、勝ちパターンを担っていた右腕の離脱は大きな痛手となる。米メディア『ドジャーブルー』のブレイク・ウィリアムス記者が言及した。



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エンリケスは今季、61試合に登板し、4勝1敗、防御率2.85を記録。重要な場面でも結果を残しており、今後さらにセーブ機会を任される候補とみられていた。



今回の故障がどれほど長引くかは現時点で不明だ。腕の問題ではなく腰の違和感と発表されているため、長期離脱ではないことが期待されている。



代わって昇格したボビー・ミラー投手は今季2度目のメジャー昇格となる。直近ではワシントン・ナショナルズ戦で3回を投じて失点1、奪三振2の救援登板をみせ、勝利投手になっていた。



ブルペンを支えていたエンリケスの離脱についてウィリアムス氏は「いかなる期間であれ彼を失うことは、すでに苦戦しているブルペンにとって大きな打撃となる。特に、エドウィン・ディアス投手が復帰する見込みが薄くなっている現状ではなおさらだ」と言及した。



投打で圧倒的な存在感を放つ大谷翔平選手が離脱しているドジャースにとって、ブルペンを支えていたエンリケスの離脱は間違いなく痛手だ。エンリケス不在の今は、代役となるミラーの活躍に期待がかかる。











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