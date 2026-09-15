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中日ドラゴンズのカイル・マラー投手が14日、阪神甲子園球場で行われた阪神タイガース戦に「8番・投手」で先発出場。5回にバックスクリーンへ今季2号となる2ラン本塁打を放ち、自らのバットで援護点を叩き出した。







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中日が2-0とリードして迎えた5回。1死から7番・花田旭が中前安打で出塁すると、続く8番・マラーが打席に入った。相手は阪神先発の伊藤将司。力強く振り抜くと、完璧に捉えた打球はグングンと伸び、そのままバックスクリーンへ飛び込んだ。



投手とは思えない豪快な一発は今季2号2ラン。中日はリードを4点に広げ、先発マウンドに立つマラー自身を大きく援護する追加点となった。



来季からセ・リーグでも指名打者（DH）制が導入されるため、今季限りで見納めとなる可能性がある“投手の一発”で球場を沸かせた。



マラーは9回にも2点適時二塁打を放ち、2安打4打点を記録。中日の全6得点のうち4点を自ら叩き出した。



さらにこの日は本職の投球でも圧巻パフォーマンスを披露。阪神打線を相手に9回106球を投げ、4安打1四球7奪三振無失点。来日初完封で今季7勝目を挙げた。



初完封を記録した試合で本塁打を放った投手は、1987年の巨人・桑田真澄以来39年ぶり。投げては完封、打っては本塁打を含む4打点。甲子園の地でマラーが強烈なインパクトを残した。



































【動画】もう見られない…？マラー、バックスクリーンへ叩き込んだ“投手とは思えない”豪快弾

DAZNベースボールのXより













助っ人スラッガーの風格



マラーが再び甲子園でジエンゴ

バックスクリーンへ豪快な2号ホームラン



⚾️阪神×中日

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【了】