







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、主砲のフレディ・フリーマン内野手が右膝に不安を抱えている。この影響で日本時間10日、同12日の試合を欠場してもいるが、この休養によりコンディションにはかなり変化があったようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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同メディアは「右膝の故障で2試合を欠場したフリーマンは土曜日に復帰した。本人が膝蓋腱炎と説明した症状は、『劇的に良くなった』と感じている。デーブ・ロバーツは以前、この故障が打撃に影響を与えているとの見方を示していたが、本人は守備にも影響が出ていたと認めた」と言及。



続けて、「この故障は一度のプレーによって起きたものではなく、蓄積した疲労や負担によるものだった。右膝の違和感は大谷のものほど深刻ではないとみられており、現時点では長期離脱する恐れはないようだ。ポストシーズン進出と地区優勝をほぼ確実にしているドジャースには、彼の状態を慎重に見極めながら、10月に向けて万全の状態に整える余裕がある」と記している。



ロバーツ監督は14日の試合後、フリーマンに再度休養を与える方針を示しているが、今後も無理のない起用が続きそうだ。











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