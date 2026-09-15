14日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した佐伯貴弘氏が、阪神・佐藤輝明について言及した。

佐藤は同日の中日戦、先発・マラーの前に2打席連続三振を喫するなど、3打数0安打1四球だった。

佐伯氏は「佐藤選手が連敗中の中で、俺がなんとかしなきゃというのが、打席の中ですごく感じますよね」と述べた。

阪神打線は3試合連続完封負け、29イニング連続無得点、56イニング連続適時打なしだ。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』