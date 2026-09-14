







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、左膝と右上腕二頭筋の問題を抱えながら出場を続けた末、15日間の負傷者リスト（IL）入りとなった。決断が遅れた背景には、大谷が自身の身体の状態を球団へ伝えていなかった可能性がある。米メディア『スポーティング・ニュース』のマット・スリバン記者が言及した。



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大谷は7月上旬から投手として登板できておらず、最近は打者としても欠場が増えていた。それでも球団はすぐにILへ入れず、状態を見ながら起用を続けていた。



また、出場を続けたい選手が故障の程度を軽く伝えることは珍しくない。大谷もプレーへの強い意欲から、実際の違和感を球団側が正確に把握できない状況を生んだ可能性がある。



今回の判断が遅れたことで、大谷の復帰時期はレギュラーシーズン終盤までずれ込む見通しとなった。ポストシーズン前にどれだけ実戦の打席を確保できるかも今後は重要になる。



大谷のIL入りについてスリバン氏は「ドジャースは、9月2日（日本時間3日）の試合後に彼をILに登録することもできたはずだ。そうすれば、復帰の可能性ははるかに早まり、十分に治癒するための時間を確保できたはずだ」と言及した。



ワールドシリーズ3連覇を目指すドジャースにとって、大谷は打線に必要不可欠な選手だ。今後は、球団が大谷の意思を汲み取り、適切な起用と調整を続けていくことが欠かせない。











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