







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季のトレード期限で、カンザスシティ・ロイヤルズからクリス・ブビック投手を獲得した。同投手は加入前から負傷者リスト（IL）に入っているが、ポストシーズンの“秘密兵器”になる可能性もゼロではないかもしれない。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



ブビックは9登板、3勝2敗、防御率4.11といった数字を残していた中、左肘の張りを理由にIL入り。先日から3Aでリハビリ登板を開始しており、6登板で防御率0.00を記録している。



同メディアは「彼の直近登板について注目すべきなのは、2試合連続の登板だったということだ。今回のリハビリ登板では一度も1イニングを超えて投げておらず、ドジャースがブルペン要員としての起用を見据えている可能性を示している」と現状に言及。



その上で、「健康な状態に戻ることができれば、彼はブルペン要員として大きな価値をもたらす。リリーフとしては通算58イニング弱を投げ、防御率2.97を記録。対戦した打者の26％以上から三振を奪っている、大谷が今季中に再び登板する見込みがないと伝えられたことで、ドジャースはプレーオフの投手陣の最後の数枠を埋めるために、工夫を凝らす必要がある。10月が近づく中、ブビックは最初からその構想の一部になる予定だったようにも見えてきた」と予想している。











【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】