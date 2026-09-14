









「2026年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が10月22日に開催される。14日、プロ志望届の提出者が公示され、新宮の藤井悠貴投手が志望届を提出した。







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藤井は197センチ、105キロという高校生離れした体格を誇るプロ注目の右腕。長身から投げ下ろす威力のあるストレートに加え、スライダーやフォークなどの変化球を操る。高校入学後に大きく成長し、その将来性にプロからも熱視線を浴びてきた。



宇美中から新宮に進学すると、1年秋からベンチ入りし、2年春から背番号「1」を背負った。甲子園出場経験のない公立校ながら、その規格外の体格と潜在能力が注目を集めた。



今夏の福岡大会では、自由ケ丘との初戦に先発。初回から3者連続三振を奪う圧巻の立ち上がりを見せた。2回に2点を失ったものの、その後は得点を許さず、9回を5安打2失点、15奪三振で完投。チームを5-2の逆転勝利に導いた。



続く春の福岡王者・飯塚との3回戦にも先発。初回に2点、2回にも1点を失ったが、3回以降は無失点に抑えた。8回を投げて9安打3失点粘ったものの、チームは2-3で惜敗。甲子園出場には届かず、高校最後の夏を終えた。



高校最後の夏を終えてプロ志望届を提出。197センチ、105キロという規格外のサイズを誇り、今後の伸びしろにも大きな期待がかかる右腕が、今秋のドラフト会議でどのような評価を受けるのか注目が集まる。















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