









「2026年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が10月22日に開催される。14日、プロ志望届の提出者が公示され、常総学院の水口煌太朗内野手が志望届を提出した。







プロ野球はDAZNで全試合配信！

今すぐ視聴するなら［PR］







水口は177センチ、73キロの体格を誇る右投げ右打ちの遊撃手。軽快なフットワークと安定した守備に加え、巧みなバットコントロールを持ち味とする。最終学年では名門・常総学院の主将を任され、「1番・遊撃」としてチームをけん引した。



高校では1年夏からベンチ入りし、2年春から遊撃のレギュラーに定着。下級生時から公式戦で経験を積み、最終学年では攻守の中心選手として存在感を高めた。



今夏の茨城大会では、高卒でのプロ入りを目指すドラフト候補として注目を集めた。佐和との3回戦では「1番・遊撃」で先発すると、2安打3打点の活躍。チームも10-1の7回コールドで勝利した。



準決勝の明秀日立戦では、延長10回タイブレークまでもつれる激戦を9-8で制し、決勝進出。春夏通算27度の甲子園出場を誇る名門は、2016年以来10年ぶりとなる夏の聖地まであと1勝に迫った。



霞ケ浦との決勝でも「1番・遊撃」で先発。初回に先頭打者として中前打を放ち、先制点につなげるなど2安打を記録した。チームは終盤に追い上げたものの7-9で敗れ、10年ぶりの夏の甲子園出場にはあと一歩届かなかった。



試合後には涙を流しながら、主将としてチームを支えた仲間や指導者への感謝を口にした水口。一方で、高卒でのプロ入りを目指し、プロ志望届を提出する意思も示していた。



名門の主将として最後の夏を戦い抜いた水口。甲子園出場こそ叶わなかったが、攻守でチームを引っ張ってきたプロ注目の遊撃手が、今秋のドラフト会議で指名を勝ち取ることができるのか注目が集まる。















【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】