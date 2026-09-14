









「2026年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が10月22日に開催される。14日、プロ志望届の提出者が公示され、東北の進藤翔愛外野手が志望届を提出した。







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進藤は175センチ、74キロの体格を誇る右投げ右打ちの外野手。俊足と強肩を兼ね備えた身体能力の高い選手で、最終学年では名門・東北の中堅手として活躍。今春にはU-18日本代表候補選手強化合宿のメンバーにも選出された。



2年秋には主に3番を務め、公式戦9試合で14安打、打率.378、6打点をマーク。秋季東北大会でも中軸としてチームをけん引し、東北の3年ぶり21度目となるセンバツ出場に貢献した。



迎えた今春のセンバツでは、帝京長岡との初戦に「3番・中堅」で先発出場。2回に右前適時打を放つと、7回には左翼への二塁打を記録し、4打数2安打1打点。



守備でも9回に中堅への飛球をダイビングキャッチするなど、5-1での勝利に貢献した。東北にとってセンバツでは22年ぶりとなる白星だった。



センバツ後にはU-18日本代表候補選手強化合宿に参加。木製バットを使用した実戦形式の打撃で2安打を放つなど、全国から集まった有力選手の中でも存在感を示した。



今夏の宮城大会でも主に3番・中堅として出場。石巻工との3回戦では2安打を放っただけでなく、自慢の俊足を生かして3盗塁を記録した。



チームは決勝まで勝ち進んだものの、仙台育英に1-4で敗れ、春夏連続の甲子園出場にはあと一歩届かなかった。



それでも、センバツで攻守に存在感を示し、U-18日本代表候補にも選ばれた進藤。走攻守を高いレベルで兼ね備える外野手が、今秋のドラフト会議で指名を勝ち取ることができるのか注目が集まる。















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