









「2026年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が10月22日に開催される。14日、プロ志望届の提出者が公示され、東日本国際大昌平の八木皇樹投手が志望届を提出した。







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八木は180センチ、75キロの体格を誇る右腕。中学時代は飯能ポニーでプレーし、関東連盟のブロック選抜にも選出されるなど経験を積んだ。その後、東日本国際大昌平へ進学した。



高校では投手としてプレーし、最終学年となった今春の福島県大会では学法福島戦に救援登板。今夏の福島大会でも只見戦でマウンドに上がり、1回を2安打無失点、2奪三振に抑えた。



チームは福島大会決勝で学法石川を10-7で下し、創部以来初となる夏の甲子園出場を決めた。八木も甲子園メンバーに背番号「17」で名を連ねた。



聖地では登板機会こそなかったものの、チームは初戦で白樺学園を2-1で破り、甲子園初勝利。続く青森山田戦にも6-2で勝利して3回戦へ進出した。有明戦には1-4で敗れたが、初出場ながら全国で2勝を挙げる快進撃を見せた。



そんな八木の父は、プロレスラーの土方隆司。全日本プロレスなどで活躍し、世界ジュニアヘビー級王座を獲得した実績を持つ。



高校最後の夏には、甲子園初出場を果たしたチームの一員として聖地を経験した八木。プロレス界で頂点に立った父を持つ右腕が、今度は自身の夢であるプロ野球の世界へ挑戦する。















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