





プロ野球 最新情報（最新ニュース）



14日のプロ野球公示で、読売ジャイアンツは平山功太選手を一軍登録した。







巨人の選手たちの獲得経緯がわかる

『ジャイアンツ元スカウト部長のドラフト回想録』［PR］







8月31日に抹消されて以来、2週間ぶりの昇格。ファームでは12日のくふうハヤテベンチャーズ静岡戦で満塁本塁打を含む4打点、13日も4打数2安打と直前の2試合で結果を残し、状態を上げてのタイミングでの再登録となった。



平山選手は広島県出身で、瀬戸内高から独立リーグのベイサイドリーグ・千葉を経て2023年育成ドラフト7位で入団した22歳。



走攻守のバランスが取れた内野手で、プロ3年目の今季はオープン戦で2試合連続本塁打を放つなど春先からアピールし、4月に支配下登録を勝ち取った。











一軍では31試合に出場して打率.264、2本塁打、9打点、4盗塁。



しかし、5月に左太もも裏の肉離れで離脱し、8月下旬の再昇格後は6試合で12打数1安打と結果を残せずに再び抹消されていた。



優勝争いの終盤戦、ファームで取り戻した打撃を一軍で発揮できるか、3度目の登録で真価が問われる。





【関連記事】















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】