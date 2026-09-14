







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間12日、左肘炎症により負傷者リスト（IL）に入っているエリック・ラウアー投手が60日間のILに移行した。今季中の復帰は絶望的となったが、デーブ・ロバーツ監督としても苦しい決断だったようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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ラウアーは今季5月中旬にトレード加入すると、主に先発ローテーションで起用され7勝（移籍前を含めると8勝）を挙げた。しかし、8月以降は調子を落とすと、9月3日に15日間のILに入っていた。



同メディアは「彼は投球プログラムを進めているが、チームは先発を務められるところまで投球量を増やせるという確信を持てなかった。ブルペンの枠も埋まっているため、彼が役割を得るとすれば先発の後を受けて複数イニングを投げるような起用しかなかったが、肘の問題を抱えている状況ではそれも実現しなかった」と言及。



合わせて、「先発を務められるところまで十分に投球量を増やすことはできないと判断した。彼はまだ投球プログラムの途中で、復帰には近づいていると思う。ただ、ブルペンの陣容はかなり固まっているため、我々が必要としているのは先発に近い役割を担える投手ということになる。残された日程を考えると、十分な時間がなかった」というロバーツ監督のコメントを伝えている。











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