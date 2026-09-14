







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



14日のプロ野球公示で、横浜DeNAベイスターズは井上絢登選手を一軍登録から抹消した。



10日に今季初めて一軍昇格を果たしたが、東京ヤクルトスワローズ戦と広島東洋カープ2試合の計3試合はいずれも代打での出場。



3打席すべてが空振り三振に終わり、一軍では安打を放てないまま、登録からわずか4日でファーム降格となった。



井上選手は福岡県出身で、久留米商高、福岡大、独立リーグの徳島インディゴソックスを経て2023年ドラフト6位で入団した26歳。



フルスイングで長打を狙うスラッガータイプの外野手で、昨季は二軍でチームトップの10本塁打をマーク。



一軍でもプロ初本塁打となる満塁弾を放ったが、12試合で打率.172にとどまっていた。



今季もファームで本塁打と打点を積み上げ、4日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦では本塁打を含む4打点と勢いに乗っての昇格だった。



プロ3年目、一軍通算40試合で打率.176。持ち味の長打力を一軍で発揮するには、確実性の向上が課題となる。





































【動画】井上絢登、ファームで大暴れ

DAZNのXより













宇宙まで飛ばせ！



井上絢登 確信の3号弾

2安打4打点の大暴れ



⚾️西武×DeNA（ファーム）

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【了】