







北海道日本ハムファイターズ 最新情報



14日のプロ野球公示で、北海道日本ハムファイターズは今川優馬選手を一軍登録から抹消した。



今季初昇格後は17試合に出場し、打率.227ながら4本塁打、9打点と一発の魅力を見せていたが、2日の福岡ソフトバンクホークス戦での二塁打を最後に14打数無安打。



12日の埼玉西武ライオンズ戦も途中出場で2打数無安打に終わり、直近5試合は安打が出ていなかった。



今川選手は北海道出身で、東海大四高、東海大北海道キャンパス、JFE東日本を経て2020年ドラフト6位で入団した29歳。



パンチ力が売りの外野手で、プロ2年目の2022年には94試合で10本塁打をマーク。



昨季は二軍で打率.403、7本塁打と結果を残し、シーズン終盤には一軍で3年ぶりの本塁打も放った。



今季は44打数で4本塁打、長打率.523と、限られた出場機会で長打力を示していた。



ファームで打撃の状態を整え、シーズン終盤の再昇格を目指す。















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【了】