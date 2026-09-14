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オリックス株式会社は、オリックスグループ公式Instagram アカウント「SMILE ON」（ @orix_smile_on）にて、悩める大人の相談ライブ「イチ問一答」を2026年11月26日（木）20時から生配信することを発表した。



「イチ問一答」は、仕事・転職・独立、恋愛・結婚・離婚、人間関係など、皆さまから寄せられた「大人な悩み事」に対して、イチローさんが自身の経験や哲学を交えながら生回答するお悩み相談ライブ。



第5弾となる今回はスペシャルゲストとして、俳優の満島真之介さんが出演。イチローさんと満島さんがそれぞれの視点から、悩める大人の皆さまから寄せられたさまざまな相談に答える。



また、ライブ配信後にはイチローさんが満島さんにこだわりの手料理をふるまうアフタートーク企画「イチローズキッチン」も実施。



イチローさんがオリジナルメニューを披露する模様は、後日「SMILE ON」で配信する。



企画に基き9月11日（金）～9月30日（水）まで、イチローさんと満島さんに相談したい「大人な悩み事」を大募集。「SMILE ON」（ @orix_smile_on）をフォローの上、プロフィール画面の「メッセージ」（DM）からお悩みをお送りください。



イチローさんは、「イチ問一答」は今回で5回目となりますが、これ、到底インスタライブとは思えないほど緊張感ハンパないんです。人間っていろいろなことに慣れていく生き物だと思うんですけど、なぜかこれには慣れないんですよねー（笑）。



しかし今回も本気でお悩みに向き合い、皆さんにとって充実した1時間になるように全力で臨みます！」と意気込み。



満島真之介さんも「小さい頃から、イチローさんは僕にとって「憧れ」という言葉だけでは足りない存在です。数々のプレーに心を動かされ、自分の信じる道を歩み続ける姿勢や、自分自身と向き合い続ける生き方に強く影響を受けてきました。



そんな方から直接言葉をいただけることは、僕にとって間違いなく人生の新たな分岐点になると思います。少年野球をやっていた頃の自分に「将来イチローさんと一緒に人生について話すことになるぞ」と伝えてあげたい。たぶん、信じてもらえないと思いますが（笑）。」とコメントしている。

















■「イチ問一答」第5弾実施概要



＜配信日時＞

2026 年11月26日（木）20:00～





＜配信アカウント＞

オリックスグループ公式Instagramアカウント「SMILE ON」（@orix_smile_on）

https://www.instagram.com/orix_smile_on/





＜応募方法＞

① オリックスグループ公式Instagramアカウント「SMILE ON」（ @orix_smile_on）をフォローしてください。

② イチローさんと満島さんに相談したい「大人な悩み事」の内容を、プロフィール画面の「メッセージ」（DM）から送信してください。

※ 本アカウントへのメッセージ（DM）送信のみで受け付けます。各投稿へのコメントや他媒体への送信は対象外です。

※ ご応募いただいたお悩みの一部は、オリックスグループ公式Instagram「SMILE ON」および悩める大人の相談ライブ「イチ問一答」にて、イチローさん・満島さんの回答とともにご紹介します。

※ 本アカウントに掲載している応募規約をよくお読みいただき、同意の上でご応募ください。





＜応募期間＞

2026年9月11日（金）11:00～9月30日（水）23:59







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【了】