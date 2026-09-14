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埼玉西武ライオンズの若林楽人選手は13日、横須賀スタジアムで行われたファーム・リーグ中地区18回戦の横浜DeNAベイスターズ戦に「3番・左翼」で先発出場。フェンス上部に直撃するファーム第2号ソロホームランを放った。







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初回、2死走者なしで迎えた第1打席。DeNA先発の庄司陽斗投手が投じた5球目の直球を捉えて、左翼スタンドにギリギリ飛び込んだ。



若林選手は駒大苫小牧高、駒沢大を経て2020年ドラフト4位で西武に入団した28歳。











ルーキーイヤーの2021年には44試合で打率.278、20盗塁と俊足を武器に鮮烈なデビューを飾った。



2024年途中に読売ジャイアンツへ移籍し、昨季は自己最多の86試合に出場。今年7月に金銭トレードで2年ぶりに古巣へ復帰した。



復帰後は一軍で5試合に出場したが打率.143にとどまり、8月7日以来、約1カ月ぶりの実戦復帰となった11日のファーム戦から2試合目でこの一発。続く打席でも中前打を放ち、2打数2安打と状態の良さを示した。



一軍通算266試合で39盗塁の実績を持つ俊足外野手。先制の一発を足がかりに、シーズン終盤の再昇格を目指す。























【動画】フェンス上部に当たってそのままスタンドイン！若林楽人、第2号先制ソロがこちら

DAZNのXより













上部に当たって



フェンスの向こう側へ

若林楽人 ファーム第2号ホームラン



⚾️DeNA×西武（ファーム）



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【了】