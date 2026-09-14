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中日ドラゴンズの味谷大誠選手は13日、敵地・ヤクルト戸田球場で行われたファーム交流戦7回戦の東京ヤクルトスワローズ戦に「8番・捕手」で先発出場。美しい放物線を描くファーム第2号ホームランを放った。







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9回、7点リードを許して迎えた第4打席。ヤクルト2番手の西舘昂汰投手が投じた初球の直球を完璧に捉えて、右翼席に運んだ。



味谷選手は花咲徳栄高から2021年ドラフト4位で中日に入団した23歳。











強肩を生かしたスローイングが武器の5年目捕手で、昨季はファームで61試合に出場し、シーズン終盤には一軍でもスタメンマスクをかぶった。今季も一軍で4試合に出場している。



ファームでは今季ここまで打率.226、2本塁打。一軍では通算16試合の出場で本塁打がなく、この日のような一発を一軍の舞台でも見せたいところだ。



試合は中日が2-7で敗れたが、完封負け目前の9回2死から飛び出した反撃の一発。バットでも存在感を示し始めた若き捕手が、一軍定着へアピールを続ける。























【動画】初球の直球を美しい放物線で！味谷大誠が放ったファーム第2号2ランがこちら

DAZNベースボールのXより













完璧に美しく



味谷大誠 反撃の一発！

ファーム第2号ツーラン！



⚾ヤクルト×中日（ファーム）

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【了】