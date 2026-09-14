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読売ジャイアンツの坂本勇人選手は13日、敵地・横浜スタジアムで行われた横浜DeNAベイスターズ戦に「5番・三塁」で先発出場。巨人のスターである長嶋茂雄氏に並ぶ歴代9位タイの通算2471安打を放った。







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4回、2死一塁で迎えた第2打席。DeNA先発の竹田祐投手が投じた初球のスライダーを体勢を崩しながらも上手く拾って、左翼前に打球を落とした。



この安打で通算2471安打とし、長嶋氏が17年間、2186試合で積み上げた数字にプロ20年目、2331試合目で到達。



NPB歴代9位タイとなった。歴代8位の立浪和義氏（2480安打）まではあと9本に迫っている。











坂本選手は光星学院高（現・八戸学院光星高）から2006年高校生ドラフト1巡目で入団した37歳。



2012年に最多安打、2016年に首位打者と最高出塁率、2019年にはセ・リーグMVPを獲得。ベストナイン7度、ゴールデン・グラブ賞6度と、長く巨人の中心を担ってきた。



今季は59試合で打率.179、5本塁打、18打点と苦しんでいるが、10日の中日ドラゴンズ戦から3試合連続安打とバットは上向き。



チームは0-5で敗れ、優勝争いで痛い黒星となったが、残り14試合、ベテランの一打が逆転優勝のカギを握る。























【動画】体勢を崩されながらも左前へ！坂本勇人が放った通算2471安打がこちら



DAZNベースボールのXより





長嶋茂雄氏に並んだ



坂本勇人

通算2471安打へ到達（歴代9位タイ）



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【了】