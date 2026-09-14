9月14日（月）は「一粒万倍日」！「大安」が重なる開運日！ 運気を育てる過ごし方【開運カレンダー】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする開運コラム。2026年9月14日（月）は、六曜の「大安」と吉日の「一粒万倍日」「神吉日」が重なる日です。大安は何事も吉とされ、一粒万倍日は小さな行動が大きく育つといわれています。さらに、神社への参拝などに縁があるとされる神吉日も重なることから、新しいことを始めたり、これから育てたい目標に向けて一歩を踏み出したりするのにぴったり。今回は、9月14日の暦の意味と、開運につながる過ごし方を紹介します。大安（たいあん）は、六曜のなかで「大いに安し」とされる日です。一般的には、1日を通して吉とされ、結婚式や入籍、引っ越し、開業など、人生の節目となる行事の日取りとしても選ばれています。ただし、大安だからといって、必ずしも大きな予定を入れなければならないわけではありません。仕事や家事、勉強など、普段の生活を丁寧に進めることも、大安の過ごし方のひとつです。9月14日は、一粒万倍日（いちりゅうまんばいび）でもあります。一粒万倍日は、「一粒の籾（もみ）が万倍にも実る」という意味を持つ吉日です。小さなものが大きく育つとされ、何かを始めるのに適した日といわれています。この日におすすめなのは、次のような行動です。・新しい仕事や勉強を始める・資格取得や習い事の計画を立てる・貯蓄の目標を決める・仕事のアイデアを具体化する・健康や生活習慣の見直しを始める・将来につながる準備をする一粒万倍日は、よい行いだけでなく、悪いことも大きくなると考えられています。そのため、無駄遣いや借金など、増やしたくないものにつながる行動は慎重にしたほうがよいでしょう。神吉日（かみよしにち・かみよしび）は、神社への参拝や祭礼など、神さまに関わることによいとされる暦注です。9月14日は神吉日も重なるため、近くの神社へ足を運び、日頃の感謝を伝えたり、これからの目標を静かに考えたりするのもよいでしょう。参拝の際は、願い事だけを伝えるのではなく、無事に過ごせていることへの感謝を言葉にするのもおすすめです。大安・一粒万倍日・神吉日が重なる9月14日は、何かを始めるだけでなく、これから育てたいものを見つめ直す日に向いています。たとえば、財布の中や家計簿を整理して、お金の使い方を見直すのもよいでしょう。一粒万倍日の意味にちなみ、少額から貯蓄を始めたり、将来のための積み立てを検討したりするのもおすすめです。また、仕事や勉強では、いきなり大きな目標に挑戦するのではなく、「今日は10分だけ取り組む」「必要な情報を1つ調べる」など、小さな一歩を意識してみましょう。吉日だからといって、無理をしたり、高額な買い物をしたりする必要はありません。自分にできる範囲で、未来につながる行動を始めることが大切です。9月14日は、気になっていたことに着手したり、後回しにしていた準備を進めたりするのにぴったりの1日。大安の安心感、一粒万倍日の「育てる」力、神吉日の清らかな気持ちを取り入れながら、これからの自分に必要なことを少しずつ始めてみてはいかがでしょうか。