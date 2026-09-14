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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は、右手中指のマメによる離脱から復帰へ近づいている。デーブ・ロバーツ監督は、次回遠征の終盤にも戦列へ戻る可能性があり、復帰後はまず先発として起用する方針を明らかにした。米メディア『アスロン・スポーツ』のミラクル・ディムウェッシュ記者が言及した。



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佐々木はアトランタ・ブレーブス戦で右手中指にマメができて途中降板し、その後15日間の負傷者リスト（IL）に入った。球団は悪化を避けるため、慎重に回復を待ってきた。



今季は23試合での先発登板で5勝5敗、防御率4.60、WHIP1.33、119回1/3を投じて奪三振117を記録。最近では複数イニングを投げるシミュレーションゲームもこなし、実戦復帰へ向けた準備を進めている。



ロバーツ監督によれば、佐々木は次の遠征が終わる頃に復帰できる可能性があるという。復帰後すぐにブルペンへ回すのではなく、まずは先発としてマウンドに戻す予定となっている。



注目される佐々木の復帰についてディムウェッシュ氏は「現時点での計画は単純明快だ。彼は先発として復帰し、レギュラーシーズン残りの登板で投球負担を徐々に増やしていく。その後、ドジャースはポストシーズンでどのように起用するのが最適かを判断する予定だ」と言及した。



昨季の終盤はブルペン陣として圧巻の投球を見せた佐々木。しかし、今季は先発としても調子を上げており、ポストシーズンでどのような役割を果たすのかに注目だ。











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