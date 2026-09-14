岡本和真 最新情報
トロント・ブルージェイズの岡本和真選手は13日（日本時間14日）、本拠地ロジャース・センターで行われたボルティモア・オリオールズ戦に「4番・三塁」で先発出場。打った瞬間確信歩きの第32号ソロホームランを放った。
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5回、2点リードの2死走者なしで迎えた第3打席。オリオールズ先発のトレバー・ロジャーズ投手が投じた9球目の直球を完璧に捉えて、左翼スタンドに叩き込んだ。
この一発は、2番ジョージ・スプリンガー選手、3番ブラディミール・ゲレーロJr.選手に続く3者連続本塁打の3発目。
ファウルで粘った末の32号で、同じ読売ジャイアンツの4番を務めた先輩・松井秀喜氏のMLBでのシーズン最多31本を上回り、今季の日本人選手では単独トップに立った。
この日は3打数1安打1打点1四球で、今季は打率.236、32本塁打、85打点。85打点は球団の新人記録を更新し、本塁打とあわせて2部門で球団の新人最多を塗り替えた。
直近6試合では4本塁打と、9月に入って長打を量産している。快勝したブルージェイズは勝率5割に復帰し、ワイルドカード争いに踏みとどまった。
30歳のルーキーが、シーズン終盤の勝負どころで打線を引っ張っている。
【動画】9球粘って打った瞬間に確信歩き！岡本和真が放った松井秀喜超えの第32号ソロがこちら
MLB Japanの公式Xより
【確信】 32号ホームラン💥
レフトスタンドへの1発で確信歩き！
本塁打数で今季日本人単独トップに🇯🇵
同じ "巨人の4番" の先輩 さんの
MLBでのキャリアハイ、31本を抜きました🔥
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