







今季5月に横浜DeNAベイスターズへトレード移籍した井上朋也内野手が、新天地で自らの打撃を見つめ直している。移籍後はファームで試行錯誤を重ね、村田修一二軍監督の助言も受けながら、本来の持ち味を生かすための答えを探ってきた。井上は何を変え、どんな打者を目指しているのか。DeNAでの学びと、その先に描く未来に迫る。（取材・文：石塚隆）





プロフィール：井上朋也

大阪府出身。花咲徳栄高を経て、2020年ドラフト1位で福岡ソフトバンクホークスに入団した。長打力を武器に2023年に一軍デビューを果たし、プロ初本塁打も記録。2026年5月にトレードで横浜DeNAベイスターズへ移籍し、9月には移籍後初本塁打を放った。新天地でさらなる飛躍を目指している。





「長打を打てるバッターに」新天地で見つめ直した自分の持ち味

[caption id="attachment_289517" align="alignnone" width="1200"] 取材に応じたDeNA・井上朋也【写真：編集部】[/caption]











横浜DeNAベイスターズに移籍してきた井上朋也が目指す、理想の打者像とはなにか？



そう問うと、間髪入れず井上は答えた。



「長打を打てるバッターです。単打は他のバッターが打ってくれますし、自分の特長はやはり長打力だと思うので」



井上はDeNAに来て、自分を変えることを誓っていた。



「じつはホークス時代、結果やヒットが欲しくて右方向ばかり意識し、バッティングがこぢんまりしてしまっていたんです」



そこで適切な助言をしたのが村田修一二軍監督だった。現役時代は2度の本塁打王に輝いた生粋のスラッガーであり、井上と同じ右打者である。









「思いっきり振らなくても飛ぶ」村田修一監督が伝えた打撃の考え方

[caption id="attachment_289515" align="alignnone" width="1200"] 取材に応じたDeNA・井上朋也【写真：編集部】[/caption]











村田監督は、井上が気にしていた右肘が内側に入り過ぎてしまう癖を、直さずそのままでいいから自分のタイミング、ポイントで振ることを求めた。またそれに付随し、井上自身、それまで摺り脚だったフォームを改良し、脚を上げて鋭く振ることを心掛けた。逆方向をあまり意識せず、まずはしっかりと振り切ることを念頭に置いた。



すると徐々にだが、井上らしい強い当たりが出始めた。



村田監督は、井上の成長について次のように語る。



「ベイスターズに来た当初は、タイミングが合わず自分のスイングができていませんでした。ファームとはいえ主軸を任されていたので、厳しいコースにボールが来ます。そこで甘いボールを投げさせるためにカウントを整えなければいけないのに、思いっきり振って飛ばそうとしてしまう。だから井上には『思いっきり振らなくても飛ぶよ』と伝えたんです。井上は芯にさえ当たれば打球速度が170キロぐらい出るんです。だからまず、カウントを整えて甘いボールをいかに芯で捉えるかを考えようと伝えました」



井上自身、DeNAに来てからの変化として挙げるのが「配球を読むようになった」というものだ。



「ホークス時代よりは、なにが来るかを予測し、対応できるようになったと思います」



振り返れば村田監督も若き日、ストレート狙いのバッティングをしていて頭打ちになった経験がある。そこで配球の読みや変化球への対応力を高め、タイトルホルダーにまで上り詰めている。



もうひとつ村田監督が伝えたのは、“横向きで捕まえる”というものだ。村田監督は説明する。



「当たったときの打球速度が速いのは、間違いなく井上の長所だと思います。ただ、それをいかに形にするのか。タイミングが遅れるとボールを差し込まれてしまい、身体が開いてしまう。身体が開くと片手で拾おうとしても、もう拾えない。タイミングを計り、身体を開かず“横向きで捕まえる”というイメージの話はよくしますね。いろんな球が気になって上半身が先に開かず、いかにスイングを仕掛けられるか。それをコンスタントに維持できれば一軍でも十分に勝負できると思いますね」



村田監督の助言もあり、夏場の井上のファームでの活躍は目覚ましいものだった。8月末までに49試合に出場し、打率.301、8本塁打、46打点、OPS.974とスラッガーとしての片鱗を見せつけた。



ファームでは内野・外野の両サイドばかりではなく、中堅を守らせるなど、チャンスをつかめるように準備もした。そのポテンシャルについて、村田監督はあらためて次のように語る。



「いろんなところを守れるようになってチャンスがあれば呼んでもらう。間違いなく一軍の中軸を打てる能力は持っているので、あとは考え方だけ。しっかり自分で考えて修正していければいいですし、まだまだ若いので楽しみですよ」



井上も語気を強める。



「ファームで培ってきたことは自信につながっているので、一軍でしっかりと活かしていきたいです」





4打席連続三振から2戦連発 試行錯誤の先に描く“未来”

[caption id="attachment_289522" align="alignnone" width="1200"] 横浜DeNAベイスターズの井上朋也【写真：産経新聞社】[/caption]











この世界は、進化、修正、進化……の繰り返し。歩みを止めた時点で脱落する。



9月1日に今季2度目の一軍登録をされた井上は、3試合で4打席に立ったが、すべて空振り三振と結果を残せなかった。



やはり一軍では難しいのか、と思っていた9日のヤクルト戦、井上は前日まで上げていた脚を摺り脚に変え、ほぼノーステップで移籍後初安打、そして初本塁打をマーク。さらに翌10日には、バックスクリーン横へ2戦連続アーチとなる2ランをたたき込んだ。



フォーム探しは打者にとって永遠のテーマである。時には行きつつ戻りつつ、または状況を鑑み、考察し進化していくものだ。井上はDeNA、そしてソフトバンクで培ったものを融合させ、見事結果を残すに至った。



さて、残されたシーズンはあとわずかだが、このチームで描く井上の未来予想図は果たして何だろうか。



「もちろん目の前の試合に集中して、勝利に貢献することです。そして将来的にはレギュラーを獲って活躍することです。それにハマスタの応援はすごいですし、屋外の球場も好きなので、ここでプレーしているのがすごく楽しいんです。だから1日でも長く、ハマスタでユニフォームを着てプレーをしたい。本当、後悔がないように1日1日を過ごしていきたいと思います」



今ではローテーションの一角として存在感を示す尾形崇斗とともに訪れた横浜の地。否が応でも注目されるなか、果たして右の大砲がどのような爪痕を残してくれるのか、楽しみに見守りたい。





【著者プロフィール】

石塚 隆 (いしづか・たかし)

1972年、神奈川県出身。フリーランスライター。プロ野球などのスポーツを中心に、社会モノやサブカルチャーなど多ジャンルにわたり執筆。web Sportiva／週刊プレイボーイ／週刊ベースボール／集英社オンライン／文春野球／ベースボールチャンネル／etc...。現在Number Webにて横浜DeNAベイスターズコラム『ハマ街ダイアリー』連載中。趣味はサーフィン＆トレイルランニング。鎌倉市在住

















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【了】