







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、リリーフ右腕のウィル・クライン投手が右肘遊離体により、日本時間8月2日から負傷者リスト（IL）に入っている。翌月3日には期間が60日間に移行してもいるが、今季中復帰はまだ潰えていないかもしれない。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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クラインは離脱前時点でシーズン成績は36登板、3勝4敗12ホールド2セーブ、防御率3.67とまずまずだったが、直近5試合連続失点と明らかに精彩を欠いていた中で故障離脱している。



そのクラインについて、同メディアは「火曜日にブルペンでの投球練習を行った。今季中にマウンドへ復帰できる可能性を示す明るい材料だ。デーブ・ロバーツ監督は『ウィルが投げられているのは良いことだと思う。投げ続けられている限り、もちろん彼を信頼しているし、彼が健康な状態でいられることは良いことだ』と語っている」と言及。



続けて、「彼が今季中に再び登板できる可能性を示す兆候は出ているものの、それがレギュラーシーズン中になることはない。60日間のILに移されたため、復帰可能となるのはレギュラーシーズン終了から3日後となる9月30日だ」としつつ、「最終的にプレーオフのロースターに入るかどうかは、2か月間の離脱を経た彼に球団がどれだけ信頼を置けるか、そしてブルペンで他に故障者が出るかどうかに左右される」と指摘している。











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