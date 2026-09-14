DeNAは13日、同日に横須賀アリーナで「BASEBALL LIVE＆PLAY ベイスターズin横須賀」を開催した。

横須賀市との取り組みの一つである「ふるさと納税」において、球団関連の返礼品提供へ寄せられた寄付金を原資として実施した。イベントでは、 横浜DeNAベイスターズ対読売ジャイアンツのパブリックビューイングや子ども向け野球ふれあい体験を実施。スペシャルゲストにはベイスターズアンバサダーの三浦大輔氏、MCにダーリンハニーの吉川正洋さんと球団オフィシャルパフォーマンスチームdianaOGのFukaさんが登場し、質問コーナーやじゃんけん大会などを通して、721名の参加者と交流を深めた。

▼ 三浦大輔氏

「ファンの方の熱気がすごかったですし、皆さんが普段こうして応援してくれているんだなというのを、目の前で見ることができて感動しました。球場だけでなく、いろんなところで応援してくれているんだと思えば思うほど勇気づけられるし、ファンの皆さんが一緒に戦ってくれているんだと改めて感じることができて嬉しく思いました。ベイスターズの本拠地は横浜にありますが、横須賀には2軍の施設があります。若い選手たちが横須賀から横浜スタジアムを目指して頑張っています。横須賀にもたくさんのベイスターズファンがいます。この熱量がもっともっと広がって、横須賀全体でベイスターズを応援してもらえたらと思います。そしてこの輪がもっともっと広がっていくように、アンバサダーとして頑張っていきます。ヨ・ロ・シ・ク！！」