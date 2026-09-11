







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間10日の試合後、コンディション不良を抱える大谷が負傷者リスト（IL）する見込みとなった。シーズン最終盤を戦う中で無念の離脱となったが、米メディア『ドジャースウェイ』は球団の管理体制に疑問を呈している。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



大谷は6月中旬に左膝を痛めると、その後右上腕や首にも故障が発生。この影響で、7月上旬を最後に投手としてのプレーはできておらず、打者としても9月に入ってからは欠場が増えてきた中、とうとう限界を迎える形となった。



同メディアは「ドジャースはスター選手である大谷のコンディション管理をめぐって難しい判断を迫られてきた。投げられるほど健康な状態なのか、あるいは今回の場合なら打てる状態なのかという判断を、主に本人に委ねてきた。しかし一方で、チーム側にも問題をあえて深く追及しようとしなかった面があったのかもしれない」と指摘。



続けて、「問題だったのはフロント、ロバーツ監督、そして大谷の誰もが、この件で誰が最終的な判断を下すのか、本当の意味で分かっていなかったことなのかもしれない。同監督は、大谷はどんな状態であっても出場する機会を決して断らないと話している。しかし、その選手が誰であろうと、本人の意向にかかわらず、その健康を最優先に考えるのは監督やチームの責任ではないだろうか」と主張している。











【関連記事】















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】