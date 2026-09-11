









「2026年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が10月22日に開催される。11日、プロ志望届の提出者が公示され、日大藤沢の宮坂晃平捕手が志望届を提出した。







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宮坂は強肩とパンチ力のある打撃を持ち味とする右投げの捕手。小学生時代には読売ジャイアンツジュニアに選出され、中学では湘南ボーイズでプレー。その後、日大藤沢へ進学した。



高校では1年秋から公式戦に出場し、最終学年では正捕手としてチームをけん引。今春の神奈川県大会では桐光学園との準々決勝に「2番・捕手」で先発出場し、プロ注目右腕・菅野琢大ら投手陣をリードした。



今夏の神奈川大会でも扇の要を担い、チームは準々決勝へ進出。桐光学園との一戦では「9番・捕手」で先発すると、5点を追う7回の第3打席で左翼へソロ本塁打を放った。



さらに、8回2死走者なしで迎えた次の打席でも左翼へ一発。2打席連続本塁打を記録し、追い上げを見せるチームを勢いづけた。宮坂は4打数2安打2本塁打、2打点をマークしたものの、チームは6-9で敗れ、甲子園出場には届かなかった。



それでも、高校最後の一戦で強烈なインパクトを残した宮坂。捕手という希少なポジションに加え、最後の一戦で披露した長打力を武器に、今秋のドラフト会議で指名を勝ち取ることができるのか注目が集まる。















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