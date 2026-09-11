









「2026年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が10月22日に開催される。11日、プロ志望届の提出者が公示され、日大藤沢の菅野琢大投手が志望届を提出した。







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菅野は185センチの長身から角度のあるストレートを投げ込むプロ注目の右腕。最速143キロを誇り、恵まれた体格を生かした力強い投球を持ち味としている。



瀬谷シニアから日大藤沢に進学。高校入学時は身長185センチに対して体重62キロと細身だったが、食事面から身体づくりに取り組み、82キロまで約20キロの増量に成功。



入学当初は134キロほどだった球速も最速143キロまで上昇するなど、高校3年間で大きな成長を遂げた。



今夏の神奈川大会では準々決勝まで勝ち進み、桐光学園と対戦。菅野は4点を追う3回途中から2番手で登板し、1回2/3を投げて4安打3失点、2奪三振。チームは6-9で敗れ、甲子園出場には届かなかった。



それでも、高校入学から約20キロの増量と9キロ近い球速アップを果たした成長力は大きな魅力だ。



高校時代に大きくスケールアップした大型右腕が、強いプロ志望を実らせ、今秋のドラフト会議で指名を勝ち取ることができるのか注目が集まる。















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