オリックス・バファローズの中川圭太（写真：産経新聞社）


　


オリックス・バファローズ　最新情報

　11日のプロ野球公示で、オリックス・バファローズは中川圭太選手を一軍登録から抹消した。
 


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　球団によると左脇腹の違和感のため。10日のほっともっとフィールド神戸で行われた埼玉西武ライオンズ戦に「6番・中堅」で先発してフル出場。2回に左前打を放っていたが、11日は試合前練習に姿を見せなかった。
 
　中川選手はPL学園高、東洋大を経て2018年ドラフト7位で入団した30歳。
 
　内外野を守れるユーティリティー性が持ち味で、プロ1年目の2019年に111試合で打率.288をマークすると、2023年には自己最多の135試合に出場。
 

　

 
　昨季は119試合で打率.284、12本塁打、53打点と中軸の一角を担った。
 
　今季もここまで113試合に出場し、打率.252、6本塁打、33打点。
 
　左脇腹の状態が気がかりだが、シーズン終盤での復帰へ、まずは回復に専念する。

 
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