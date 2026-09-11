







オリックス・バファローズ 最新情報



11日のプロ野球公示で、オリックス・バファローズは中川圭太選手を一軍登録から抹消した。







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球団によると左脇腹の違和感のため。10日のほっともっとフィールド神戸で行われた埼玉西武ライオンズ戦に「6番・中堅」で先発してフル出場。2回に左前打を放っていたが、11日は試合前練習に姿を見せなかった。



中川選手はPL学園高、東洋大を経て2018年ドラフト7位で入団した30歳。



内外野を守れるユーティリティー性が持ち味で、プロ1年目の2019年に111試合で打率.288をマークすると、2023年には自己最多の135試合に出場。











昨季は119試合で打率.284、12本塁打、53打点と中軸の一角を担った。



今季もここまで113試合に出場し、打率.252、6本塁打、33打点。



左脇腹の状態が気がかりだが、シーズン終盤での復帰へ、まずは回復に専念する。





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【了】