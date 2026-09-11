









「2026年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が10月22日に開催される。11日、プロ志望届の提出者が公示され、龍谷大平安の川島謙心投手が志望届を提出した。







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川島は185センチ、76キロの恵まれた体格を誇るプロ注目の右腕。最速151キロのストレートに加え、スライダーなど多彩な変化球を操る。中学時代は主に遊撃手としてプレーし、龍谷大平安入学後に本格的に投手へ転向した異色の経歴を持つ。



高校では2年夏までベンチ入りを果たせず、初めてベンチ入りしたのは2年秋。当時は遊撃手も兼任し、最速も142キロだったが、秋の近畿大会終了後に投手へ専念すると一気に才能が開花。



3年春から背番号「1」を背負い、京都府大会では4試合すべてに救援登板。決勝では自己最速となる149キロを計測するなど、チームの優勝に大きく貢献した。



今夏の京都大会ではエースとして、2018年以来となる夏の甲子園出場を目指した。



しかし、鳥羽との準々決勝では5回途中から救援登板し、同点の8回に暴投で勝ち越し点を献上するなど、チームは7-10で敗戦。8年ぶりの夏の聖地には届かなかった。



高校入学後に本格的に投手へ転向し、最速151キロまで成長した長身右腕が、今秋のドラフト会議でどのような評価を受けるのか注目が集まる。















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