









「2026年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が10月22日に開催される。11日、プロ志望届の提出者が公示され、新田の築山朔弥投手が志望届を提出した。







プロ野球はDAZNで全試合配信！

今すぐ視聴するなら［PR］







築山は186センチ、79キロの恵まれた体格を誇るプロ注目の右腕。中学時代は捕手だったが、高校進学後に投手へ転向。最速144キロのストレートに加え、変化球を操り最終学年で大きく評価を高めた。



今春は新田のエースとして四国大会初優勝に貢献。今夏の愛媛大会でも安定した投球を続け、準決勝まで16イニング連続無失点を記録すると、決勝では3失点完投。チームを5年ぶり2度目となる夏の甲子園出場へ導いた。



迎えた甲子園では、花巻東との初戦に先発。強力打線を相手に140キロ台の直球と変化球を織り交ぜながら粘り、8回111球を投げて8安打4失点、5奪三振。チームは2-4で敗れ、初戦で姿を消した。



高校入学後に本格的に投手へ転向し、わずか数年で最速144キロまで成長した大型右腕が、今秋のドラフト会議で指名を勝ち取ることができるのか注目が集まる。















【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】