







北海道日本ハムファイターズ 最新情報



11日のプロ野球公示で、北海道日本ハムファイターズは加藤貴之投手を一軍登録から抹消した。







プロ野球はDAZNで全試合配信！

今すぐ視聴するなら［PR］







体調不良による離脱から10日に一軍復帰し、同日の福岡ソフトバンクホークス戦に8月15日以来となる先発。



7回3失点と試合はつくったが、3イニング連続でソロ本塁打を浴び、今季3敗目を喫していた。



加藤投手は拓大紅陵高、新日鉄住金かずさマジックを経て2015年ドラフト2位で入団した34歳。











プロ11年目の今季はここまで19試合に登板して11勝3敗、防御率2.81。



完封1度を含む安定した投球で、自己最多だった2024年の10勝を早くも更新した。11勝は10日終了時点でパ・リーグ最多タイに並んでいる。



最多勝争いの渦中での抹消だが、再登録が可能となる21日以降もシーズンは続く。



リーグ単独トップとなる12勝目、そして自身初のタイトル獲得へ、再昇格後の投球に期待がかかる。





【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】