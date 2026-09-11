【DeNA】前日5勝目も…DeNA、今季デビューの”5年目右腕”が登録抹消　プロ初…









横浜DeNAベイスターズ 最新情報



11日のプロ野球公示で、横浜DeNAベイスターズは深沢鳳介投手を一軍登録から抹消した。







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10日の本拠地・横浜スタジアムで行われた東京ヤクルトスワローズ戦に先発し、7回5安打無失点の好投で今季5勝目を挙げたばかり。



8点リードの7回には無死満塁のピンチを招いたが、併殺打などで切り抜け、自己最多の119球を投げ切っていた。



深沢投手は専大松戸高から2021年ドラフト5位で入団した22歳。











プロ5年目の今季が一軍デビューの年で、ここまで9試合に登板して5勝1敗、防御率2.90。完投と完封をそれぞれ1度ずつマークし、プロ初勝利から5連勝と先発として結果を残してきた。



再登録は9月21日以降で、次回登板は中10日以上を空ける形になる。



クライマックスシリーズ進出を争う終盤戦、今季一軍で初めて迎える9月を5連勝中の右腕がどう締めくくるか、再昇格後の投球に注目が集まる。





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