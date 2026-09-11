







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、左膝や右上腕などに不安を抱える大谷が負傷者リスト（IL）することになった。ポストシーズンへの影響も心配される裏で、フレディ・フリーマン内野手にも問題が発生しているという。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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今季のフリーマンは日本時間10日終了時点で、140試合、打率.297、16本塁打、66打点といった数字を残している。ただ、9月に入ってからは7試合、打率.136、1本塁打、3打点と明らかに調子を落としている。



同メディアは「さらに追い打ちをかけるように、ドジャースはフリーマンの故障にも対応している。彼は火曜日にDHとして出場した後、水曜日はスタメンを外れた。直近6試合で欠場するのはこれが2試合目だった。デーブ・ロバーツ監督は長引いている膝の問題が、少なくとも最近の打撃にある程度影響を与えていると考えている」と言及。



続けて、「彼はここ数日、右膝に痛みを抱えている。明日は休養日なので本人やトレーニングスタッフと話し合い、今日休ませて2日間の休養を与え、金曜日に状態がどうなっているかを見るのが最善だと判断した」というロバーツ監督のコメントを伝えている。











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