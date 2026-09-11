【ヤクルト】自己最多出場も…ヤクルト、”守備自慢の7年目内野手”が登録抹…









東京ヤクルトスワローズ 最新情報



11日のプロ野球公示で、東京ヤクルトスワローズは武岡龍世選手を一軍登録から抹消した。



10日の横浜DeNAベイスターズ戦に「8番・二塁」で先発出場したが、2打数無安打2三振。



2回には二塁への打球を後逸する失策で失点につながり、5回からは守備で内山壮真選手と交代していた。



武岡選手は徳島県出身で、八戸学院光星高から2019年ドラフト6位で入団した25歳。安定した守備が売りの内野手で、プロ4年目の2023年に84試合に出場して一軍に定着した。











昨季は47試合の出場にとどまり、打率.183と苦しんだが、今季は自己最多の98試合に出場。打率.223ながら59安打、14二塁打、4本塁打、27打点はいずれもキャリアハイの数字を残していた。



一方で三振は74を数え、直近は結果が出ていなかった。



クライマックスシリーズ進出へ3位DeNAを5.5ゲーム差で追う終盤戦、守備の要として再び一軍の戦力となれるかに期待がかかる。





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