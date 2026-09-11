阪神は11日、伊藤稜が「左肩関節のクリーニング術及び腱板修復術」を無事に終え、愛知県内の病院を本日退院したと発表した。

伊藤は球団公式ホームページを通じて「シーズン途中での手術となり、申し訳ない気持ちです。手術させていただけたことに対して、球団の方々にはとても感謝しています。支えてくださっているたくさんの方々の為にも、またマウンドに戻れるように必死でリハビリに取り組んでいきます」とコメント。

伊藤は今季ここまで登板がなかった。