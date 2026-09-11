







千葉ロッテマリーンズ 最新情報



千葉ロッテマリーンズの高野脩汰投手は10日、本拠地・ZOZOマリンスタジアムで行われた東北楽天ゴールデンイーグルス戦に先発登板。鮮やかなグラブトスで先制点を防ぐ見事な好守を魅せた。







プロ野球はDAZNで全試合配信！

今すぐ視聴するなら［PR］







2回、1死一、三塁のピンチで打席に8番の太田光選手を迎えた。初球のフォークに対してセーフティースクイズを試みたが、打球は投手の正面に転がった。



高野投手は素早くダッシュしてグラブに収めると、そのままグラブトスで捕手の佐藤都志也選手へ送球。本塁を狙った三塁走者の村林一輝選手を余裕を持ってタッチアウトにした。



高野投手は出雲商、関西大、日本通運を経て2022年ドラフト4位でロッテに入団した28歳。











昨季はリリーフとして37試合に登板し、5勝3敗15ホールド、防御率1.84の好成績を残した。



今季はシーズン途中で先発に転向。この日は7回1失点、6奪三振の好投で今季3勝目を挙げ、先発転向後2連勝とした。



ピンチを自らの好守で切り抜けたロッテはその裏に4点を先制し、6－1で快勝。チームは4連勝となった。



冷静に本塁を封じた一つのプレーが、先発として2試合連続の白星を呼び込んだ。























【動画】スクイズを鮮やかにグラブトス！高野脩汰が本塁で三塁走者を刺した好守がこちら



DAZNベースボールの公式Xより













鮮やかグラブトス



高野脩汰 落ち着いていた

自らの好守で失点を防ぐ



⚾️ロッテ×楽天

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】